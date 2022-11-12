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    Berdan Mardini'ye akrabalarından saldırı suçlaması

    Ünlü ismin akrabaları, Türkücü Berdan Mardini'yi kendilerine saldırmakla suçladı. Polisin yaptığı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
    • 12.11.2022 - 14:48
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    Berdan Mardini'ye akrabalarından saldırı suçlaması

    Türkücü Berdan Mardini'nin amcası ve aynı zamanda eski ortağı Şahin Karademir, eşi ve kardeşiyle Avcılar'daki evinin önünde aracına binmek isterken saldırıya uğrarıklarını iddia etti.

    Şahin Karademir, memleketleri Mardin'de istihdam yaratmak için 2016 yılında kayalık araziyi düzenleyerek gül ekip işleme tesisi ile yurt dışına ihracat yapmayı planladıklarını belirtti.

    Karademir, bu işe girerken kredi de aldıklarını, yeğeni Berdan Mardini'nin bankalara yüklü miktarda borçlu olduğunu bilemediğini öne sürdü.

    "Saldırı sırasında 'Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha' dediklerini duyduk"

    Yeğenini dolandırıcılıkla suçlayan Şahin Karademir, şikayette bulunduğu için saldırıya uğradıklarını iddia etti.

    Karademir, "Önceki gün Avcılar'daki evimizden 11 yaşındaki oğlumu, kardeşim ve eşim ile okula götürürken, sabahtan bu yana beklediklerini anladığımız en az 15 kişinin sopalı, döner bıçaklı saldırısına uğradık. Saldırı sırasında 'Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?' dediklerini duyduk" dedi.

    Berdan Mardini ye akrabalarından saldırı suçlaması #1

    4 kişi gözaltında

    Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve oğlunun, bu olay ardından uyuyamadığını söyledi.

    Başından aldığı darbelerle yaralanan Erol Karademir de bu saldırının önemli olmadığını, arkasındaki asıl ismin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

    Şahin Karademir,  Elvan Karademir ve Erol Karademir'in şikayetinin ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün 4 kişiyi gözaltına alırken araçlarında av bıçağı, balta ve döner bıçağı ele geçirdiği belirtildi.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürüyor

    Berdan Mardini ye akrabalarından saldırı suçlaması #2

    Berdan Mardini ye akrabalarından saldırı suçlaması #3

    Berdan Mardini ye akrabalarından saldırı suçlaması #4

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