Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı

Instagram'da eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Saat, "Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum." dedi.

Ayrıldılar, ayrılacaklar derken ilişkilerine yeni bir şans veren Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.

Instagram'da bir paylaşım yapan Saat, 'iyi ki doğdun da sana aşık oldum' başlığı altında şu notları düştü:

"İDOL OLDUK, HAİN OLDUK"

"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük, hıçkırarak ağladık. İdol olduk, hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk. Sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirmize muse olduk. Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa tasir harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun..."





Saat'in paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni aldı.