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    Berfu - Eser Yenenler çifti zehirlendi

    Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler, tatilde zehirlendiklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 08:46
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    Berfu - Eser Yenenler çifti zehirlendi

    Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinden kötü haber geldi.

    Çocuklarıyla mutlu bir evliliği olan ünlü çift, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir haberi paylaştı.

    İkili, çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya gitmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, Instagram'da paylaştığı hikayede tatilde zehirlendiklerini duyurdu:

    "Bilin bakalım ne oldu?"

    "Günaydın, iki gündür çok güzeldi, çok güzeldi diye anlatıyorum. Bilin bakalım dün akşam noldu? Zehirlendik. Bütün gece sıfır uyku. Sebebini de asla anlamadık. Gerçekten bu bir nazarsa insan utanır. Neyse şimdi daha iyiyiz zaten döneceğiz. Hemen kendimizi serumlara sararız..."

    Berfu - Eser Yenenler çifti zehirlendi #1

    Berfu - Eser Yenenler çifti zehirlendi #2


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