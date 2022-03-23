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Berfu Yenenler, evlenmemek için 10 sebebi sıraladı

Berfu Yenenler, evlenmemek için 10 sebebi sıraladı

Eser ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.