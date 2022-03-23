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- Berfu Yenenler, evlenmemek için 10 sebebi sıraladı
Berfu Yenenler, evlenmemek için 10 sebebi sıraladı
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 09:42
- Güncelleme : 23.03.2022 - 09:52
Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan eski Türkiye güzeli Berfu Yenenler, Instagram hesabından yayınladığı son paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti.
Berfu Yenenler, ‘Evlenmemek İçin 10 Sebep’ başlıklı bir video çekti. Espri ile karışık eşi Eser Yenenleri’in ev hallerini paylaştı.
Yenenler Evlenmemek için 10 sebebi şöyle sıraladı:
*Köşe başlarında kirli çoraplar bulursunuz.
*Dolaplar ve çekmeceler her zaman açıktır.
*Diş macunu hep ortadan sıkılır.
*Klozet kapağı hep açık bırakılır.
*Banyoda yerler daima ıslaktır.
*Ayna sular içindedir.
Berfu Yenenler, evlenmemek için 10 sebebi sıraladı VİDEO
Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 finalisti Berfu Yıldız, Haziran 2019’da nikah masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey, Ekim 2019’da, Mete 2021’de dünyaya gelmişti.