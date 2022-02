Berfu Yenenler, gelen mesajlara sinirlendi

Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine mesaj atan estetik uzmanlarına isyan etti.

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'den 4. olarak ayrılan Berfu Yenenler hayatını oyuncu Eser Yenenler'le birliktirmişti. 2 çocuk annesi olan Berfu Yenenler, evlendikten sonra Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla ünlü bir fenomen haline gelmişti.

Sürekli estetik uzamanlarından mesaj aldığını söyleyen Berfu Yenenler, sonunda isyan etti.

"ÜZÜLÜYORUM"

Yenenler, bir diş hekiminin kendisine arka arkaya attığı mesajları paylaşarak, ''Üzüldüğüm için kızdığım için değil ama bir hekim olarak bile insanlara bu kadar estetik kaygısıyla yaklaşılmasına inanamıyorum ve her anlamda, her gün böyle her yerimle alakalı mesajlar alıyorum'' ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ HER GÜN AYNADA GÖRÜYORUM ZATEN"

Berfu Yenenler bir sonraki paylaşımında, ''Kendimi her gün aynada görüyorum zaten. Rahatsız olsam ben değiştiririm. Mükemmellik baskısından aşırı bıktım, kendimi sevmek de suç ya!'' diyerek isyan etti.