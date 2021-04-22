Berfu Yenenler, imaj değiştirdi

Berfu Yenenler, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, 2019'da tescilli güzel Berfu Yenenler ile evlenmişti. Ünlü çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i de kucaklarına almıştı.

İKİNCİ BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

"TAKİPÇİLERİ ÇOK BEĞENDİ"

Yenenler, kısa sürede sosyal medyaya geri döndü ve aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Doğum kilolarından hızla kurtulan ve fit halleriyle sık sık gündem olan taze anne, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Saçlarını boyatan Berfu Yenenler'e takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.