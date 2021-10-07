Berfu Yenenler: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan iki çocuk annesi Berfu Yenenler'in büyük oğlu iki yaşına bastı.

2019 yılında komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile hayatını birleştiren Türkiye güzeli Berfu Yenenler'in, büyük oğlu Kuzey iki yaşına girdi.

Oğluyla olan fotoğraflarını video haline getiren 25 yaşındaki tescilli güzel, Kuzey'in doğum günü için özel bir paylaşım yaptı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Berfu Yenenler, paylaşımına; "İyi ki doğdun ilk göz ağrım, benimle olduğun için anneliği seninle tattığım için çok şanslıyım." notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.