Berfu Yenenler takipçisine kızdı

Eğlenceli videolarını takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, 'evlendikten sonra' temalı bir içerik yayınladı. Yenenler, "Keşke evlenmeseydin" yorumuna "Senin mi gözün vardı Eser'de" yanıtını verdi

Oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında hayatını Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler ile birleştirdi.

Sevilerek takip edilen çiftin evlilikleri ise Kuzey ve Mete isimli bebekleriyle taçlandı.

Fit bir vücufa sahip olan Berfu Yenenler, takipçilerinin bir kısmı tarafından eşi ile ilgili eleştirilere maruz kalıyor.

Eğlenceli videolarıyla bir kitleye sahip olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde evlendikten sonra değişen hayatını esprili şekilde paylaştı.

"Gözün mü vardı Eser'de"

Paylaşım, bir kesim tarafından linç yağmuruna tutuldu.

Berfu Yenenler, bir takipçisinin "Keşke evlenmeseydin" yorumuna kayıtsız kalamayarak, "Niye denin mi gözün vardı Eser'de?" yanıtını verdi.