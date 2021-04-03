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    Berfu Yenenler'den aile pozu

    Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğullarıyla birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 18:10
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    Berfu Yenenler'den aile pozu

    25 Mart’ta ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, sadece bir haftada adeta eski haline dönerek fit haliyle dikkat çekmişti.

    "3 ADAM 1 KADIN"

    Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete'yle birlikte poz verdi. Çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "3 Adam 1 Kadın" notuyla paylaştı.

    Berfu Yenenler den aile pozu #1

    Berfu Yenenler den aile pozu #2

    Berfu Yenenler den aile pozu #3

    Berfu Yenenler den aile pozu #4

     

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