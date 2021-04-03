- Haberler
- Magazin Haberleri
- Berfu Yenenler'den aile pozu
Berfu Yenenler'den aile pozu
Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğullarıyla birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 18:10
25 Mart’ta ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, sadece bir haftada adeta eski haline dönerek fit haliyle dikkat çekmişti.
"3 ADAM 1 KADIN"
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete'yle birlikte poz verdi. Çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "3 Adam 1 Kadın" notuyla paylaştı.