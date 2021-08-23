Bergüzar Korel aşı oldu

Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, aşı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İki ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, üçüncü çocuklarının heyecanını yaşıyor. 6 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Bergüzar Korel, Instagram hesabından aşı olurken fotoğrafını yayınladı.

Aşı olmamak için çok direndiğini söyleyen güzel oyuncu, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin bu kararında etkili olduğunu söyledi.

İşte Bergüzar Korel 'in paylaşımı:

"DAYANACAKTIM"

"Açık konuşacağım.. Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım.

Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz br şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı..

"GEBELER YOĞUN BAKIMDA"

Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi.

"EN ÖNEMLİSİ YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Ama en en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. Bu süreçten en çok etkilenenler, okul sürecindeki çocuklar oldu.

Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun. Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık. Buna hakkımız yok.

Ben en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin. "