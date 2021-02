Bergüzar Korel’den üçüncü çocuk açıklaması

Magazin muhabirlerinin “Üçüncü kez anne olacak mısınız?” sorusuna yanıt veren Korel, “Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber” dedi.

Oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler’de objektiflere yansıdı.

Bir klinikte cilt bakımı yaptıran oyuncu çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

“Üçüncü kez anne olacak mısınız?" sorusuna cevap veren Korel, “Olursa kabulümüz. Seve seve. Ben her zaman çok çocuklu şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber.” dedi.

Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Korel, geçtiğimiz günlerde oğlu Güneş’in doğum anında çekilen fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

“DEĞİŞTİM, DÖNÜŞTÜM, BÜYÜDÜM”

Korel paylaşımına, “Canım oğlum, Güneşim… Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı. Sen bugün 11 yaşında oldun. Dünyaya gelişin ile gencecik bir kadınken bana bu hayatta varoluşumun belki de en büyük sebebi olan anneliği tattırdın. Tarifsiz bir mutluluk ile, daha önce hiç deneyimlemediğim bu his ile değiştim dönüştüm büyüdüm… Sevginle, bilgeliğinle, dünyada var olan her canlıya olan merhametinle, cesaretinle, her gün seninle yeni bir şey öğrendim. Bunun için teşekkür ederim sana. Kirpiklerinden öptüğüm, 11 yıl önce 22:38’de dünyaya o kömür gözlerini açtığında hiç ağlamadan baktın gözlerime. Dilerim ömrün boyunca sağlıkla,neşeyle,mutlulukla ne zaman ihtiyaç duyarsan hep bak gözlerime. Allah’ım seni korusun.” notunu düşmüştü.