Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı

TRT1'de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde başrol oynayan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti.

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'Evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

AYRILDIKLARINI DUYURMUŞLARDI

Ancak çiftten geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

Bir çocuk annesi Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanırken; Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlamıştı.

BUZLAR ERİDİ

Tüm bu yaşananların ardından ünlü çift, aralarındaki buzları eritti.

YENİDEN BARIŞTILAR

Çift önceki akşam, Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da telefonuyla görüntüledi.

SELİN YAĞCIOĞLU'NUN BİR KIZI VAR

Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, çocukları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşandı. Yağcıoğlu'nun bu evliliğinden Su adında bir kızı var.