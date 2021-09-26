Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
384.430
1.01%
EXEN Coin
21.50
-2.27%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı

    TRT1'de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde başrol oynayan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 22:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı

    2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

    EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

    Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'Evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

    AYRILDIKLARINI DUYURMUŞLARDI

    Ancak çiftten geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

    Bir çocuk annesi Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanırken; Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlamıştı.

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı #1

    BUZLAR ERİDİ

    Tüm bu yaşananların ardından ünlü çift, aralarındaki buzları eritti.

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı #2

    YENİDEN BARIŞTILAR

    Çift önceki akşam, Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da telefonuyla görüntüledi.

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı #3

    SELİN YAĞCIOĞLU'NUN BİR KIZI VAR

    Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, çocukları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşandı. Yağcıoğlu'nun bu evliliğinden Su adında bir kızı var.

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı #4

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı #5

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir