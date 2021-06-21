Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun mal paylaşımı davası

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu arasındaki ‘mal rejimi davası’nın ilk celsesi görüldü.

2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu, çekişmeli davalarını devam ediyor.

"MAL REJİMİ LİSTESİ"

Oktay, dava sürecinde mahkemeye ‘mal rejimi listesi’ sundu ve eski eşinden 250 bin lira alacağı olduğunu öne sürdü. Şarapçıoğlu ise bu listenin uydurma olduğunu söyleyerek karşı davada bulundu.

‘Mal rejimi davası’nın birinci celsesi geçen salı günü İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, davacı tanıkları Melis Dede ve Lütfü Sapmaz dinlendi.

"HARCAMALARINA DİKKA EDİYORDU"

Merve Şarapcıoğlu’nun üniversiteden arkadaşı olduğunu belirten Melis Dede, şunları söyledi: “Merve’nin evlendikten sonra harcamalarına dikkat ettiğine şahit oldum. Hatta bir keresinde Berk’in babası Merve’yi yanımda arayarak ‘Dijitürk faturanız çok gelmiş, bazı paketleri iptal mi etsek?’ dediğini duydum. Merve’ye ailesinin harçlık bıraktığını duydum. Berk’in parasını babasının yönettiğini biliyorum. Merve’nin evlendikten sonra okul masraflarını ailesi karşıladı. Düğün masraflarını da yarı yarıya karşıladılar.”

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Şarapçıoğlu’nun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla boşandı.

