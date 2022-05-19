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Berk Oktay, Yasak Elma'dan ayrılıyor
Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay diziye veda ediyor.
- Haber Merkezi
- 19.05.2022 - 10:39
Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma 147. bölümünde yani 13 Haziran’da sezon arasına girecek.
Final yapmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
2 sezondur var
Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma’ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edeceği gündeme geldi.
Projenin bel kemiği karakterlerinden Yıldız’a hayat veren Eda Ece’nin dışında kalan ve ayrılacak oyuncularla yapımcı Fatih Aksoy verecek.