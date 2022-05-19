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    Berk Oktay, Yasak Elma'dan ayrılıyor

    Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay diziye veda ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 10:39
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    Berk Oktay, Yasak Elma'dan ayrılıyor

    Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma 147. bölümünde yani 13 Haziran’da sezon arasına girecek.

    Final yapmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

    2 sezondur var

    Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma’ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edeceği gündeme geldi.

    Projenin bel kemiği karakterlerinden Yıldız’a hayat veren Eda Ece’nin dışında kalan ve ayrılacak oyuncularla yapımcı Fatih Aksoy verecek.

    Berk Oktay, Yasak Elma dan ayrılıyor #1


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