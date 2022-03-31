- Haberler
- Magazin Haberleri
- Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'tan yatakta dekolteli poz
Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'tan yatakta dekolteli poz
Survivor Berkan Karabulut ile aşk yaşayan Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak pozunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 07:36
- Güncelleme : 31.03.2022 - 08:54
Survivor yarışmasıyla ünlenen Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Instagram'da takipçisi hızla yükselen Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu geldi.
MİSS TURKEY GÜZELLERİNDEN
Miss Turkey yarışması ile dikkatleri üzerine çeken Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak görüntüsünü paylaştı.
Yatakta dekolteli pozunu paylaşan Lale Onuk'a beğeni yağdı.