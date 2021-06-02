Berkay, 170 bin TL'lik saati beğendi

Ünlü şarkıcı Berkay, gittiği AVM'de beğendiği saat hakkında bilgi aldı.

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

"ALMADIM SORDUM"

AVM'de bir saatçiye girerek Rolex marka yaklaşık 170 bin TL'lik bir saat bakan şarkıcı Berkay Şahin, “Saat almadım, sordum. Nasipse ilerleyen zamanda. Bir model vardı, onu sordum.” dedi.

TATİL MESELESİ

Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin ve çocukları ile Göcek’te 10 günlük tatil için Berkay’ın 26 bin TL ödediği iddia edilmişti.

Tatil konusuyla ilgili de konuşan 39 yaşındaki şarkıcı, “Herkes nasıl ailesiyle tatile çıkıyorsa ben de ailemle tatile çıktım.” demekle yetindi.