Berkay'a hakaret eden hapis yatacak

Şarkıcı Berkay'a sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası verildi.

Pahalı harcamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Berkay, kendisine hakaret edenlerin peşine düştü.

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden iki kişi hakkında avukatı tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme emsal bir karara imza atarak, iki kişiye hapis cezası verdi.

"HAKARET ETMEDEN ÖNCE DÜŞÜNECEKLER"

Berkay'ın avukatı, bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek "Bu karar, sosyal medyadan her her istediğini yapıp söyleyebileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Artık insanlar sosyal medyadan hakaret ederken bir kez daha düşünecek." dedi.