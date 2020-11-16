Dolar
7.7167
0.4726%
Euro
9.1463
0.6481%
Altın
1892.09
0.2028%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
468.925
0.5556%
Bitcoin
127319.62
2.1737%
EXEN Coin
12.22
-0.81%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Berkay'a hakaret eden hapis yatacak

    Şarkıcı Berkay'a sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 12:59
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Berkay'a hakaret eden hapis yatacak

    Pahalı harcamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Berkay, kendisine hakaret edenlerin peşine düştü.

    Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden iki kişi hakkında avukatı tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme emsal bir karara imza atarak, iki kişiye hapis cezası verdi.

    "HAKARET ETMEDEN ÖNCE DÜŞÜNECEKLER"

    Berkay'ın avukatı, bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek "Bu karar, sosyal medyadan her her istediğini yapıp söyleyebileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Artık insanlar sosyal medyadan hakaret ederken bir kez daha düşünecek." dedi.

    Berkay a hakaret eden hapis yatacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir