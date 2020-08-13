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- Berlusconi, 30 yaşındaki sevgilisi Marta ile görüntülendi
Berlusconi, 30 yaşındaki sevgilisi Marta ile görüntülendi
İtalya'nın eski Başbakanı, yeni sevgilisiyle Sardinya'da tatil yaparken fotoğraflandı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 12:38
Adı skandallarla anılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısından ayrıldı.
Francesca Pascale ile birlikteliğine son veren Berlusconi, eski model Marta Fascina ile ilişkisi olduğunu açıkladı.
83 yaşındaki Berlusconi, sevgilisi Fascina ile Sardinya'daki yazlığında tatil yaparken görüntülendi.
YENİ SEVGİLİSİ 30 YAŞINDA
Fotoğrafta Berlusconi'nin, 30 yaşındaki İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi olan sevgilisiyle el ele tutuştuğu görüldü.
Eski İtalyan başbakanın, Francesca Pascale ile 12 yıllık bir ilişkisi vardı.