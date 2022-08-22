- Haberler
- Magazin Haberleri
- Berrak Tüzünataç, İstanbul'da serinledi
Berrak Tüzünataç, İstanbul'da serinledi
Berrak Tüzünataç ve yakın arkadaşları İstanbul'da tekne turu yaptı.
- Haber Merkezi
- 22.08.2022 - 11:05
Uzun zamandır sosyal medyada da sessiz kalan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, nihayet ortaya çıktı.
Önceki gün yakın arkadaşlarıyla Boğaz’da tekne turu yaptıktan sonra adalara geçtiler.
Kendini serin sulara bıraktı
Sıcaktan bunalan Tüzünataç, demir attıkları Burgazada açıklarında kendini serin sulara bıraktı.
Berrak Tüzünataç o anları sosyal medya hesabından paylaştı.