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    Berrak Tüzünataç, İstanbul'da serinledi

    Berrak Tüzünataç ve yakın arkadaşları İstanbul'da tekne turu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 11:05
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    Berrak Tüzünataç, İstanbul'da serinledi

    Uzun zamandır sosyal medyada da sessiz kalan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, nihayet ortaya çıktı.

    Önceki gün yakın arkadaşlarıyla Boğaz’da tekne turu yaptıktan sonra adalara geçtiler.

    Kendini serin sulara bıraktı

    Sıcaktan bunalan Tüzünataç, demir attıkları Burgazada açıklarında kendini serin sulara bıraktı.

    Berrak Tüzünataç o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Berrak Tüzünataç, İstanbul da serinledi #1

    Berrak Tüzünataç, İstanbul da serinledi #2

    Berrak Tüzünataç, İstanbul da serinledi #3


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