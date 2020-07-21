Berrak Tüzünataç'ın eğlendiği mekanı jandarma bastı

Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç’ın eğlendiği mekan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle jandarma tarafından basıldı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, bir ay önce geldiği Çeşme'den ayrılamadı. Yakın dostlarıyla tatil yapan oyuncu, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenirken, mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Sebep, mekanın koronavirüs sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp mekandan ayrıldı.

Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere seslendi. “Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı” diye soran Tüzünataç, “Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın” dedi.