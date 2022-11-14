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    Betül Demir: Ajda Pekkan rüyalarıma giriyor

    Ajda Pekkan hayranı olan şarkıcı Betül Demir, rüyalarında bile Süperstar'ı görür oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:26
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    Betül Demir: Ajda Pekkan rüyalarıma giriyor

    Yazdan kalma konser maratonuna devam eden ünlü şarkıcı Betül Demir, önceki akşam Kuruçeşme'de sahneye çıktı.

    Güzel popçu, hayranı olduğu Ajda Pekkan ile ilgili gördüğü rüyayı seyircisiyle paylaştı.

    "Rüyamda gördüm"

    Demir, “Geçen gece Ajda Pekkan rüyama girdi. Düet yapıyorduk. Orada bile dizlerim titriyordu vallahi. Ben Ajda Pekkan’ı galaksiler arası bir ses olarak kabul ettiğimden midir nedir, rüyamda bile heyecanlanıyorum yanında.” dedi.

    Betül Demir: Ajda Pekkan rüyalarıma giriyor #1


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