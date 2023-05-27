Betül Demir: Keriz değilim Lahmacun fiyatları hakkında konuşan Betül Demir, "Bir lahmacuna 1000 TL verecek kadar enayi değilim. Kendime ‘Keriz’ dedirtmem" dedi.

Önceki akşam sahneye çıkan ve hayranlarıyla Betül Demir, gelenlere keyifli anlar yaşattı.

Sahneye çıktıktan sonra kısa bir mola veren Betül Demir, sahne arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demir, yaz aylarında Bodrum'da yaşanan lahmacun krizine dair konuştu ve kendisine keriz dedirtmeyeceğini söyledi.

"Galatasaray şampiyon olur"

Betül Demir açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Şu sıralar geceye tiryaki modumdayım. Balkona çıkıp gökyüzünü izlemek en büyük hobim. Rüyamda gördüm; Galatasaray şampiyon oluyor."

"Lahmacuna bin TL vermem"

"Bir lahmacuna 1000 TL verecek kadar enayi değilim. Kendime ‘Keriz’ dedirtmem."