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    Bilge Öztürk, aileye girdi

    Bilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'den aile pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 09:48
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    Bilge Öztürk, aileye girdi

    İstanbul'daki bir otelde gerçkeleşen film galasına çok sayıda ünlü isim katıldı.

    O ünlüler arasında bu ara magazin gündeminde çok konuşulan Bilge Öztürk ve kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede de vardı. Yaş farkı olan ilişkiye onay veren anne Bennu Gerede de gecede boy gösterdi.

    GELİN AİLEYE GİRDİ

    Muhabirlerin “Bir aile fotoğrafı alabilir miyiz?” sorusu üzerine gülümseyen Bennu Gerede, objektiflere çocukları ve müstakbel geliniyle poz verdi.

    Bilge Öztürk, aileye girdi #1

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