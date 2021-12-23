Bilge Öztürk, aileye girdi

Bilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'den aile pozu geldi.

İstanbul'daki bir otelde gerçkeleşen film galasına çok sayıda ünlü isim katıldı.

O ünlüler arasında bu ara magazin gündeminde çok konuşulan Bilge Öztürk ve kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede de vardı. Yaş farkı olan ilişkiye onay veren anne Bennu Gerede de gecede boy gösterdi.

GELİN AİLEYE GİRDİ

Muhabirlerin “Bir aile fotoğrafı alabilir miyiz?” sorusu üzerine gülümseyen Bennu Gerede, objektiflere çocukları ve müstakbel geliniyle poz verdi.