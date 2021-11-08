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    Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya'yı ailesiyle tanıştırdı

    Bilge Öztürk, 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 10:06
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    Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya'yı ailesiyle tanıştırdı

    Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen Bilge Öztürk, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı ailesiyle tanıştırdı.

    23 YAŞ KÜÇÜK

    Kendisinden 23 yaş küçük erkek arkadaşını kardeşleriyle tanıştıran Öztürk, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Dörtlü, uzun süre sohbet ederken, çektirdiği fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı.

    Daren Gerede Erkaya'nın annesi sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'de de oğlunun ilişkisine onay vermişti.

    Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya yı ailesiyle tanıştırdı #1

    Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya yı ailesiyle tanıştırdı #2

    Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya yı ailesiyle tanıştırdı #3

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