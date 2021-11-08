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- Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya'yı ailesiyle tanıştırdı
Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya'yı ailesiyle tanıştırdı
Bilge Öztürk, 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 09:45
- Güncelleme : 08.11.2021 - 10:06
Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen Bilge Öztürk, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı ailesiyle tanıştırdı.
23 YAŞ KÜÇÜK
Kendisinden 23 yaş küçük erkek arkadaşını kardeşleriyle tanıştıran Öztürk, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Dörtlü, uzun süre sohbet ederken, çektirdiği fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı.
Daren Gerede Erkaya'nın annesi sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'de de oğlunun ilişkisine onay vermişti.