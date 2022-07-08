Bilge Öztürk ile Daren Gerede 1. yılını kutladı

Bilge Öztürk ile Daren Gerede 1. yılını kutladı

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede ile birlikte olan Bilge Öztürk, aşkının 1. yılını kutluyor.

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede’nin fotoğrafçı Koray Erkaya’dan olan oğullarından Daren Gerede Erkaya (22) kendinden 22 yaş büyük olan Bilge Öztürk ile 2021 yazında aşk yaşamaya başlamıştı.

Herkesin kısa sürer bu ilişki dediği aşk birinci yılını doldurdu.

Kutlama yapıldı

İlk yıldönümü kutlaması da Bilge Öztürk’ün Muğla Akyaka’da sahibi olduğu sörf okulunda yapıldı. Daren’in annesi Bennu Gerede, Ayşe Boyner, Alihan Aloğlu, Sedef Avcı, Serkay Tütüncü, Deniz Marşan, Burcu Kutluk partideydi. Bilge Öztürk konuklarını iki gün boyunca gezdirip ağırladı.