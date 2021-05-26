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    Bill Gates ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi

    Bill Gates ayrılık açıklamasının ardından ilk kez görüntülenirken, evlilik yüzüğünü parmağından çıkarmaması dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 10:53
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    Bill Gates ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi

    Bill Gates, eşi Melinda Gates ile boşanma kararı almıştı.

    Eşine 3 milyara yakın hisse devreden Gates, avukat tercihi ile şaşırtmış, boşanma sırasında her şeyini kaybeden bir avukatı tercih etmişti.

    Gates, yaşanan olayların ardından ilk kez görüntülendi.

    AYRILIK SONRASI ORTAYA ÇIKTI

    Manhattan'ın West Village semtindeki Greenwich Hotel'den ayrılırken objektiflere takılan 65 yaşındaki Gates, koronavirüs önlemleri kapsamında maskesini takmayı ihmal etmedi.

    EVLİLİK YÜZÜĞÜ PARMAĞINDA

    Eşiyle uzlaşamadığını ve  farklılıklar olduğunu öne sürerek ayrıldıklarını açıklayan Gates'in, hala nikah yüzüğünü takıyor olması ise dikkat çekti.

    KIZIYLA ALIŞVERİŞTE

    18 yaşındaki kızı Phoebe ve erkek arkadaşı Chaz Flynn ile alışveriş yapan Bill Gates, daha sonra özel bir jetle Newark Havaalanı'na inen iş arkadaşlarıyla görüntülendi.

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