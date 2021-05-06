Bill Gates'ten ilk hamle: Eşine hisse devretti

27 yıllık eşiyle boşanmaya hazırlanan Bill Gates, eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse verdi.

Bill Gates'in, eşiyle boşanma işlemlerinin ardından servetinin yarısını paylaşacağı iddia ediliyor.

DEVİR İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Bill Gates, boşanma aşamasında olan eşine 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı. Devir işleminin, Canadian National Railway Co.’nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation’ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

GATES ZENGİNLER LİSTESİNDE GERİLEYEBİLİR

Çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melinda’yı New York’tan 4 avukat, Bill Gates’i ise Los Angeles’tan 3 avukat temsil edecek.

Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gates’in, en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17’nci sıraya düşmesi bekleniyor.