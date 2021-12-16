Billie Eilish'den cinsel içerikli film itirafı

Billie Eilish, 11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kaldığını açıkladı.

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, samimi açıklamalarda bulundu.

"11 YAŞINDAYDIM"

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Eilish, 11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kaldığını ve bu yüzden kabuslar gördüğünü anlattı.

Şarkıcı, bu cinsel içerikli filmlerin kendisini nasıl etkilediğini yıllar sonra anladığını da sözlerine ekledi. Bu filmlerin cinsellik yaşamaya başladıktan sonra da kendisini olumsuz etkilediğini itiraf eden Billie Eilish, bir şeyden hoşlanmasa bile bunu dile getirmemesi ve "Hayır" dememesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Eilish, ardından, "Çünkü böyle şeyleri de çekici bulmam gerektiğini düşünüyordum." dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Genç şarkıcı, "Happier Than Ever" adlı albümünde yer alan "Male Fantasy" (Erkek Fantezisi) adlı şarkısıyla ilgili, "Artık cinsel içerikli filmlerin utanç verici olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.