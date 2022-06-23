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    Billur Kalkavan'dan haber var

    Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmelerini sosyal medyadan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 15:02
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    Billur Kalkavan'dan haber var

    Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri anlattı. Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sevenlerine iyi haberler verdi.

    Kalkavan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlığıyla ilgili son dakika gelişmelerini şu sözlerle anlattı:

    Eve dönüyor

    "Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok, enerjim iyi. Ağrım sızım yok.

    "Tek sıkıntım kilo"

    Hala tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum. Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Bir sürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Bye bye pislikler."

    Billur Kalkavan dan haber var #1


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