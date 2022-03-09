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    Biran Damla Yılmaz: İstedikleri şey sadece sevgi

    Oyuncu Damla Biran Yılmaz, geçtiğimiz hafta sonu Silivri'deki bir barınağa giderek saatlerce köpekleri besledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 11:09
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    Biran Damla Yılmaz: İstedikleri şey sadece sevgi

    Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğü ile bilinen oyuncu Biran Damla Yılmaz, hafta sonu barınağa gitti.

    Uzun süredir barınağa destek olan ve daha önce oradan bir köpek sahiplenen Yılmaz, saatlerce hayvanları besledi ve onlarla oyunlar oynadı.

    "SAHİPLENİN"

    O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Biran Damla Yılmaz, barınaktaki köpeklerin sahiplenilmesi için hayranlarına çağrıda bulundu.

    24 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "Yüzlerce çocukla tanıştım. İstedikleri şey sadece sevgi. Onlarla yüz yüze gelince kendi adıma ve insanlık adına çok utandım. Hadi bize ihtiyacı olan çocukların sesi olalım. Onların koşulsuz sevgisi ile şifa bulalım." ifadelerine yer verdi.

    Biran Damla Yılmaz: İstedikleri şey sadece sevgi #1

    Biran Damla Yılmaz: İstedikleri şey sadece sevgi #2


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