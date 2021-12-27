Bircan Bali, arkadaşının kocasıyla beraber olan ünlü isme seslendi

Bircan Bali, adını vermediği ünlü bir ismi metres olmakla suçladı.

Sunucu Bircan Bali'nin, geçtiğimiz hafta Cem Belevi ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti.

Cem Belevi'nin, o sıralar aşk yaşadığı İrem Derici’yi Bircan Bali ile aldattığı iddia edildi. Bu konuda hiçbir açıklama yapmayan ünlü sunucu, adını vermediği ünlü bir ismi metres olmakla suçladı.

"ARKADAŞIMIN KOCASIYLA YASAK ELMA YEMİŞSİN"

Bircan Bali paylaşımında, "Arkadaşımın kocasıyla geçen hafta yasak elma yemişsin çok ünlü abla! Asabım çok bozuk, söylememek için zor duruyorum, hala kalkmış Bircan'a kırgınım sildim onu diyormuşsun! Sen zaten sil beni metres." yazarak herkesi şoke etti.

Bircam Bali, gelen sorular üzerine ise bu kişinin adını vermeyeceğini söylerken "Uyuşturucu müptelası düşük metres." hakaretlerinde de bulundu.