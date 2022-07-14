Petrol
98.54
-1.03%
Euro
17.5324
-0.19%
Dolar
17.4902
0.38%
Altın
965.06
-0.63%
Borsa
2414
0.23%
Bitcoin
351.582
0.22%
BTXN Coin
7.15
-3.11%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi

    Aynı dizide yer alıp ardından tatile çıkan ikilinin sıkı dostluğu dikkat çekerken Akalay, paylaştığı fotoğrafın altına, Çelikkol'a olan sevgisini döktü.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi

    Son olarak 'kuş uçuşu' dizisiyle gündeme gelen İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda 5 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

    Çelikkol, en yakın arkadaşı olan güzel oyuncu Birce Akalay ile tatile çıktı.

    4 yıl ardından aynı sette birleşen ikili, birbirlerine uyumu ile de dikkat çekiyor.

    "Her anımıza şükürler olsun"

    Tatilde İbrahim Çelikkol'un çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Birce Akalay, "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere... İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın." notunu düşmüştü.

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi #1

    "Beni bol bol gezdirdi"

    İkilinin arasındaki yakınlık çok konuşulurken, geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda görüntülenen Akalay, İbrahim Çelikkol ile tatili hakkında konuştu.

    Birce Akalay, "Çok tatlı bir tatil yaptık. Beni bol bol gezdirdi. Sonra o oğlunu aldı, ben de annemin yanına döndüm" ifadelerini kullandı.

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi #2

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi #3

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi #4

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi #5


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    John Bolton'dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum
    Dünya

    John Bolton'dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum

    Evlatlarına seslendiler: Teslim olun
    Gündem

    Evlatlarına seslendiler: Teslim olun

    Görüş Bildir