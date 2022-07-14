Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi

Aynı dizide yer alıp ardından tatile çıkan ikilinin sıkı dostluğu dikkat çekerken Akalay, paylaştığı fotoğrafın altına, Çelikkol'a olan sevgisini döktü.

Son olarak 'kuş uçuşu' dizisiyle gündeme gelen İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda 5 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

Çelikkol, en yakın arkadaşı olan güzel oyuncu Birce Akalay ile tatile çıktı.

4 yıl ardından aynı sette birleşen ikili, birbirlerine uyumu ile de dikkat çekiyor.

"Her anımıza şükürler olsun"

Tatilde İbrahim Çelikkol'un çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Birce Akalay, "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere... İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın." notunu düşmüştü.

"Beni bol bol gezdirdi"

İkilinin arasındaki yakınlık çok konuşulurken, geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda görüntülenen Akalay, İbrahim Çelikkol ile tatili hakkında konuştu.

Birce Akalay, "Çok tatlı bir tatil yaptık. Beni bol bol gezdirdi. Sonra o oğlunu aldı, ben de annemin yanına döndüm" ifadelerini kullandı.