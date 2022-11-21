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    Birce Akalay kapandı

    Profesyonel bir çekim için objektiflere poz veren ünlü oyuncunun tesettüre girdiği kareler, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:37
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    Birce Akalay kapandı

    Başarılı oyuncu Birce Akalay, 'Kuş Uçuşu' dizisi ile ilgi odağı oldu.

    Oyunculuk kariyerinin yanında güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında.

    37 yaşındaki güzel oyuncunun son pozları ise sosyal medyada gündem oldu.

    Tesettürlü poz verdi

    Profesyonel bir çekim için kamera karşısına geçen Akalay, tesettürlü pozlarını paylaştı.

    Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

    Yorum yağmuruna tutulan gönderilerde, ünlü oyuncuya tesettürün çok yakıştığı vurgulandı.

    İşte o kareler...

    Birce Akalay kapandı #1

    Birce Akalay kapandı #2

    Birce Akalay kapandı #3

    Birce Akalay kapandı #4

    Birce Akalay kapandı #5


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