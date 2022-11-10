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    Birce Akalay'ın ailesi

    Güzel oyuncu Birce Akalay, annesi ve babasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:10
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    Birce Akalay'ın ailesi

    Birçok dizi ve projede yer alan başarılı oyuncu Birce Akalay, son olarak Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

    Akalay, annesi ve babasıyla pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. Akalay, annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

    Yakın arkadaşlar aynı projede yer almıştı

    Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Birce Akalay, yıllar sonra, 'yol arkadaşım' dediği İbrahim Çelikkol ile Kuş Uçuşu dizisinde rol aldı. 2017 yılında 'Siyah Beyaz Aşk' dizisiyle birlikte arkadaşlıkları başlayan iki dostun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi izleyicileri sevindirmişti.

    Şimdilerde 37 yaşında olan başarılı oyuncu, Kader'den sonra ise Senin Uğruna, Asi, Alayına İsyan ve Kış Masalı dizilerinde boy gösterdi.

    Birce Akalay ın ailesi #1

    Birce Akalay ın ailesi #2


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