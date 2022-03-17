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    Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı

    Biricik Suden, katıldığı ilginç partiden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 12:47
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    Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı

    MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson'un 59 yaşındaki eşi Biricik Suden, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Suden önceki akşam, Kostüm yönetmeni Elif Domaniç’in, kendi tasarladığı “yatak odası” adı verilen çalışmalarının giyildiği, “çatışma” konseptiyle hazırladığı partiye katıldı.

    ERKEK DANSÇILAR İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİ

    Suden, sosyetenin ve ünlü isimlerin akın ettiği partiden görüntüler paylaştı.

    Partide Elif Domaniç’in tasarladığı kıyafetleri giyen erkek dansçıların performansı ise dikkat çekti.

    Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı #1

    Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı #2

    Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı #3

    Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı #4

    Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı #5


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