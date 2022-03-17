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- Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı
Biricik Suden, sıra dışı bir partiye katıldı
Biricik Suden, katıldığı ilginç partiden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 12:44
- Güncelleme : 17.03.2022 - 12:47
MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson'un 59 yaşındaki eşi Biricik Suden, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Suden önceki akşam, Kostüm yönetmeni Elif Domaniç’in, kendi tasarladığı “yatak odası” adı verilen çalışmalarının giyildiği, “çatışma” konseptiyle hazırladığı partiye katıldı.
ERKEK DANSÇILAR İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİ
Suden, sosyetenin ve ünlü isimlerin akın ettiği partiden görüntüler paylaştı.
Partide Elif Domaniç’in tasarladığı kıyafetleri giyen erkek dansçıların performansı ise dikkat çekti.