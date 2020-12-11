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    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı

    Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, 1.5 yıldır birlikte olduğu Eda Gürkaynak'la olan ilişkisi hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 10:32
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    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı

    Masumlar Apartmanı dizisi ile yeniden sık sık gündeme gelen Birkan Sokullu, bir derginin bu ayki kapağında yer aldı.

    1,5 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

    KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

    Birkan Sokullu, Aslı Enver’den 2015’te boşandı. Berrak Tüzünataç ile 3 yıl büyük aşk yaşadı. Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisi ise kısa sürdü.

    Sosyetik çift Sinem-Kemal Gürkaynak’ın kızları Eda ile birlikte olan oyuncu, ilişkilerini anlattı.

    UFUKTA EVLİLİK VAR

    Birkan Sokullu, “Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz.” dedi.

    Eda Gürkaynak, ilişkilerinin ilk döneminde New York Üniversitesi’nde öğrenim görüyordu. Çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.

    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı #1

    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı #2

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