Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı

Uzun zamandır sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Gürkaynak ile birlikte olan Birkan Sokullu, sevgilisini övdü.

"Masumlar Apartmanı" dizisinin oyuncusu Birkan Sokullu, iki yıldır birlikte olduğu sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak hakkında konuştu.

Daha önce sevgilisi hakkında hiç konuşmayan Birkan Sokullu, bir dergiye verdiği röportajda sevgilisine övgüler yağdırdı.

"İLK YUNANİSTAN'DA KARŞILAŞTIK"

Yakışıklı oyuncu, “Eda ile yıllar önce Yunanistan’da tanıştık. İki yıl önce de İstanbul’da karşılaştık ve bir süre sonra ilişki başladı. Eda her girdiği ortama enerji ve neşe katan biri. Kendine has tüm özelliklerini çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.