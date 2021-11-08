Euro
11.27
0.45%
Dolar
9.7374
0.6%
Altın
569.54
0.63%
Borsa
1.605
1.35%
Bitcoin
639.592
6.37%
BTXN Coin
23.69
-1.00%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı

    Uzun zamandır sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Gürkaynak ile birlikte olan Birkan Sokullu, sevgilisini övdü.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 07:01
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı

    "Masumlar Apartmanı" dizisinin oyuncusu Birkan Sokullu, iki yıldır birlikte olduğu sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak hakkında konuştu.

    Daha önce sevgilisi hakkında hiç konuşmayan Birkan Sokullu,  bir dergiye verdiği röportajda sevgilisine övgüler yağdırdı.

    "İLK YUNANİSTAN'DA KARŞILAŞTIK"

    Yakışıklı oyuncu, “Eda ile yıllar önce Yunanistan’da tanıştık. İki yıl önce de İstanbul’da karşılaştık ve bir süre sonra ilişki başladı. Eda her girdiği ortama enerji ve neşe katan biri. Kendine has tüm özelliklerini çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı #1

    Birkan Sokullu, sevgilisini anlattı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir