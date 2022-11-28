Birsu Demir: Dua Lipa'nın Müge Anlı saati

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir, son paylaşımıyla güldürdü.

Bir dönemin popüler dizilerinden Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, şimdiki haliyle sürekli konuşuluyordu.

Dünyaca ünlü seksi şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen 23 yaşında olan Demir paylaşımlarıyla dünyaca ünlü seksi şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyor.

"Dua Lipa'nın Müge Anlı saati başladı"

Demir son olarak bu benzetmeyi ti'ye aldı. Ev halini paylaşan Birsu Demir sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Dua Lipa'nın Müge Anlı saati başladı" dedi.