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    Birsu Demir: Dua Lipa'nın Müge Anlı saati

    Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir, son paylaşımıyla güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 13:55
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    Birsu Demir: Dua Lipa'nın Müge Anlı saati

    Bir dönemin popüler dizilerinden Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, şimdiki haliyle sürekli konuşuluyordu.

    Dünyaca ünlü seksi şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen 23 yaşında olan Demir paylaşımlarıyla dünyaca ünlü seksi şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyor.

    Birsu Demir: Dua Lipa nın Müge Anlı saati #1

    "Dua Lipa'nın Müge Anlı saati başladı"

    Demir son olarak bu benzetmeyi ti'ye aldı. Ev halini paylaşan Birsu Demir sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Dua Lipa'nın Müge Anlı saati başladı" dedi.

    Birsu Demir: Dua Lipa nın Müge Anlı saati #2

    Birsu Demir: Dua Lipa nın Müge Anlı saati #3

    Birsu Demir: Dua Lipa nın Müge Anlı saati #4


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