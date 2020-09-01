Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı için Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner, hastaneden çıktı.

"GÜZEL YAŞAYALIM"

Sayıner, 26 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken “Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostuklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım” dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Hastane başhekimi, genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek “Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var” dedi.