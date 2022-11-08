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    Böbrek veren arkadaşı Selena Gomez'i sildi

    Dünyaca ünlü oyuncu Selena Gomez böbreğini aldığı yakın arkadaşını gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 13:42
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    Böbrek veren arkadaşı Selena Gomez'i sildi

    30 yaşındaki ABD'li şarkıcı Selena Gomez ile 2017'de ona böbreğini bağışlayan arkadaşı 34 yaşındaki Francia Raisa'nın arası açıldı.

    "Sektörden tek dostum Taylor Swift"

    Gomez, verdiği röportajda "Sektörden tek dostum Taylor Swift" demişti. Bunun üzerine Raisa, "İlginç" yorumu yapıp Gomez'i sosyal medyadan takibi bırakmıştı.

    Ünlü oyuncu, arkadaşının tepkisine sessiz kalmadı, sadece sektörden kimle dost olduğunu ima ettiğini söyledi. Gomez hayranları da Raisa'yı fazla alınganlık yapmakla suçladı.

    Selena'yı eleştirmişti

    Raisa, daha önce de ameliyat sonrası Gomez'in sağlığına dikkat etmemesi üzerine eleştirileriyle gündeme gelmişti.

    Böbrek veren arkadaşı Selena Gomez i sildi #1

    Böbrek veren arkadaşı Selena Gomez i sildi #2


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