Böbrek veren arkadaşı Selena Gomez'i sildi

Dünyaca ünlü oyuncu Selena Gomez böbreğini aldığı yakın arkadaşını gözden çıkardı.

30 yaşındaki ABD'li şarkıcı Selena Gomez ile 2017'de ona böbreğini bağışlayan arkadaşı 34 yaşındaki Francia Raisa'nın arası açıldı.

"Sektörden tek dostum Taylor Swift"

Gomez, verdiği röportajda "Sektörden tek dostum Taylor Swift" demişti. Bunun üzerine Raisa, "İlginç" yorumu yapıp Gomez'i sosyal medyadan takibi bırakmıştı.

Ünlü oyuncu, arkadaşının tepkisine sessiz kalmadı, sadece sektörden kimle dost olduğunu ima ettiğini söyledi. Gomez hayranları da Raisa'yı fazla alınganlık yapmakla suçladı.

Selena'yı eleştirmişti

Raisa, daha önce de ameliyat sonrası Gomez'in sağlığına dikkat etmemesi üzerine eleştirileriyle gündeme gelmişti.