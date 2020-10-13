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    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı

    Rol aldıkları Vatanım Sensin dizisi ile dikkatleri üzerlerine çeken ikili aşk iddialarını her defasında yalanlasa da aksini gösteren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 12:10
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    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı

    Boran Kuzum, birlikte yeni bir projeye başladığı Vatanım Sensin dizisinden rol arkadaşı Miray Daner’in fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

    Binlerce beğeni yağan paylaşımın altına ise Kuzum, samimi ifadeler kullandı.

    “YOL ARKADAŞIM”

    Boran Kuzum, Miray Daner için “Yol arkadaşım… Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim.” cümlelerini yazdı.

    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı #1

    KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

    Aynı zamanda Daner’in bir fotoğrafını hikaye paylaşımına da koyan Kuzum, üzerine kalp emojisi iliştirdi.

    Bu paylaşımlar, yeniden aşk iddialarını güçlendirdi.

    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı #2

    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı #3

    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı #4

    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı #5

    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı #6

    Boran Kuzum’dan Miray Daner paylaşımı #7

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