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    Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklara şiddet uyguladı

    Angelina Jolie ve Brad Pitt'in özel jet kavgasında kan donduran yeni ifadeler basına sızdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 08:18
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:00
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    Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklara şiddet uyguladı

    Angelina Jolie ile 2014 yılında evlenen Brad Pitt, ilişkisini 2016 yılında sonlandırdı.

    Ayrılık ararı aldıkları günden beri mahkemeden çıkmayan ünlü çift için o dönem evliliğin bitme nedeni, şiddetli geçimsizlik olarak gösterilmişti.

    Çocuğunu boğmaya çalıştı

    Jolie'nin öne sürdüğü iddiaya göre, Pitt ailece çıktıkları bir özel uçak yolculuğu sırasında altı çocuğundan birini boğmaya çalıştı, diğerinin de yüzüne vurdu.

    Ünlü oyuncu, daha önce de aynı yolculuk sırasında Pitt'in özel uçağın tuvaletinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

    Şiddetin izleri var

    47 yaşındaki Angelina Jolie'nin dava dosyasında yer alan iddialarına göre bütün bu olaylar, 2016 yılında, ailenin Fransa'dan ABD Kaliforniya'ya yaptığı bir özel uçak yolculuğu sırasında yaşandı. Hatta Jolie, bu şiddetin kanıtı olarak sırtında ve dirseğinde darp izleri kaldığını da belirtti.

    Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklara şiddet uyguladı #1

    2016 yılında yapılan ve ailenin dağılmasına yol açtığı ileri sürülen bu uçak yolculuğundan tam beş gün sonra Jolie, eşine boşanma davası açmıştı.

    "Tekrarlanmasın diye boşandı"

    Duruşma dosyalarında yer alan belgelere göre Angelina Jolie'nin avukatları, 2016 yılında yaşanan bu olayın ardından yıldızın boşanmak için harekete geçtiğini belirtti. Avukatlar, "Pitt'in o gün tüm aileye yaşattığı acının tekrarlanmasını önlemek ve çocuklarını korumak için Jolie'nin boşanma kararı aldığını" belirtti.

    Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklara şiddet uyguladı #2


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