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    Brad Pitt, hastalığıyla ilgili konuştu

    58 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, daha önce kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 07:46
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    Brad Pitt, hastalığıyla ilgili konuştu

    Başarılı oyuncu Brad Pitt, sağlığına dair bir ayrıntıyı bir kez daha gündeme getirdi.

    Yüz körlüğü

    58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu "prosopagnozi" (yüz körlüğü) hastalığına sahip olduğunu söyledi.

    Resmi olarak teşhis koyulmadı

    Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin bu "prosopagnozi" hastası olduğunu doğruladığını ileri sürdü.

    Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.

    Brad Pitt, hastalığıyla ilgili konuştu #1


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