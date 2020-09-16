Brad Pitt ve Jennifer Aniston yıllar sonra aynı projede

Barışacakları konuşulan Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 19 yıl aradan sonra film okuma gösterisinde bir araya geldi.

2000 yılında evlenen Brad Pitt ile Jennifer Aniston’ın evliliği beş yıl sürmüştü. Son dönemde haklarında sık sık barışacaklarına dair haberler çıkmaya başlayan ikili, bir yardım kuruluşu için yapılan Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesi’nde Hızlı Günler) adlı film okuma etkinliğinde buluştu.

HEYECAN YAPTILAR

Etkinlikte sadece Pitt ve Aniston yoktu. Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta ve Sean Penn gibi Hollywood’un yıldızları da etkinlikte yer aldı ve 1982 yapımı komedi filmini okuyarak canlandırdı.

Ünlü isimler, evlerinin oturma odalarından etkinliğe katıldı.

Pitt ve Aniston’ın ise bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.