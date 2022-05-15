Britney Spears, bebeğini kaybetti

Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, şimdilerde üçüncü kez anne olma heyecanını yaşıyordu.

40 yaşındaki dünya yıldızı, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari'den bebek beklediğini açıklamıştı.

Spears mesajında, kilo aldığını fark edip, test yaptığını ve sonucun pozitif çıktığını belirtmişti.

Düşük yaptı

Britney Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla üzüntüsünü paylaştı.

"Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü" diyen Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

"Her ebeveyn için çok kahredici bir durum" diyen Spears paylaşımında "Tüm desteğiniz için çok minnetarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

Spears’ın Kevin Federline ile olan evliliğinden Sean Preston (16) ve Jayden James (15) isminde iki oğlu bulunuyor.