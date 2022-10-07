Britney Spears çıplak pozlarıyla yine takipçilerini şoke etti! Eleştirilere kayıtsız kalmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, bir dönem üstsüz ve tamamen çıplak pozlarını paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı. Eleştirilere aldırmayan Spears, yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı karıştırdı.

Pek çok albümü bulunan ve Toxic, Baby One More Time gibi hitleriyle dünya çapında ün kazanan şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabında paylaştığı üstsüz pozlarıyla takipçilerini şaşırtmıştı. Bir dönem babası ile vasilik sorunu yaşayan ve davayı kazanan isim, özgürlüğüne kavuşarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak Spears'in yeniden çıplak pozlar paylaşması sosyal medyayı karıştırdı.

Britney Spears'in çıplak pozları sosyal medyayı karıştırdı!

1981 doğumlu olan 40 yaşındaki ünlü yıldız, zaman zaman paylaştığı üstsüz pozlarıyla takipçilerinden pek çok eleştiri almıştı. Eleştirilere karşı savunmacı tavrını koruyan Spears, bu kez yeni paylaşımıyla eleştirilerin odağı oldu.

Tamamen çıplak çekildiği fotoğrafta göğüslerinin üzerine kalp emojileri koyan ünlü sanatçı, takipçilerinden aldığı olumsuz yorumlara yanıt olarak ise ""Eğer tüm dünya kör olsaydı, kaç kişiyi etkileyebilirdin?" cevabını verdi.





"Bu dünyaya çıplak doğdum"

Spears, daha önce Ağustos ayında çıplak fotoğraflar paylaşmasının nedenini, "Her neyse, bahse girerim vücudumu neden şimdi teşhir ettiğimi merak ediyorsunuzdur... Çünkü bu dünyaya çıplak doğdum ve dürüst olmak gerekirse bunun ağırlığının omuzlarımda olduğunu ve kendimi bu şekilde görmemi sağladığını hissediyorum! Kendimi daha hafif bir şekilde görmek istedim... çıplak..." sözleriyle açıklamıştı.





"Hassas bir kadınım"

Spears, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Doğduğum gibi ve çekim yaparken fotoğraflarıma dönüp baktığımda kendimi en saf halimle görmenin sağladığı psikoloji farklı... acının... incinmenin... gözyaşlarının... ve ağır yüklerin ben olmadığımı kanıtlıyor. Ben bir kadınım .... kendime en saf halimle bakmaya ihtiyaç duyan güzel... hassas bir kadınım !"