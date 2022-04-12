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    Britney Spears, hamile

    Babasının vasiliğinden kurtulan pop yıldızı Britney Spears, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 07:00
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    Britney Spears, hamile

    Amerikalı pop yıldızı Britney Spears hamile olduğunu duyurdu.

    40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısı Sam Asghari'den ilk çocuğunu beklediğini söyledi.

    İKİ ÇOCUK FAHA VAR

    Instagram'da 40 milyon takipçisi olan  Britney Spears, 28 yaşındaki İran doğumlu spor hocası Ashgari ile geçen yıl Eylül ayında nişanlanmıştı.

    2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan iki erkek çocuğu olan Spears, Ashgari ile birlikte çocuk sahibi olmak istediklerini söylemişti.

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