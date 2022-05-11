Türkiye’nin günlerce konuştuğu minik çocuğun annesine olan sevgisini içeren duygusal video, dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın da dikkati çekti. Videoyu paylaşan şarkıcı, “Beni ağlattı” dedi.

İstanbul'da Dilara Kuş adlı bir okul öncesi öğretmeni, öğrencisinin videosunu sosyal medya hesabında yayınladı, viral oldu.

İbrahim isimli öğrencisinin, doğum gününün kutlanmasının ardından annesinin elini öpmesi, milyonlarca kişiyi duygulandırdı.

Videosu milyonlara ulaştı

Dilara öğretmen videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak öğrencisinin mutluluğuna ortak oldu.

Videosuna “Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı… Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur.” notunu düşen Dilara öğretmenin, okulla ilişiği kesildi.

İşine son verilmedi, başka bir okula gönderildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; öğretmenin işine son verildiği iddialarını yalanladı ve “'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır.” açıklamasını yaptı.

Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü paylaştı VİDEO

“Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum”

Türkiye’de günlerce konuşulan bu video, dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın da dikkatini çekti.

Videoyu kendi Instagram hesabından paylaşan Spears, “Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim. En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler Günü'nde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin. Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun.” diye yazdı.

Cem Adrian’ın ‘Kül’ü şarkısını kullandı

Bu arada şarkıcı, paylaşımında Cem Adrian'ın 'Kül' şarkısını kullandı.

Britney Spears'ın paylaşımına sessiz kalmayan Cem Adrian ise Twitter hesabından “Dünya tuhaf bir yer” notunu düştü.