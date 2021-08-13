Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden vazgeçmeye karar verdi

Baba Spears, kızının üzerindeki kontrolünden vazgeçeceğini söyledi ancak kesin bir tarih vermedi.

ABD'li şarkıcı Britney Spears, kendi hayatı üzerinde babası Jamie Spears'ın kontrol sağlamasından uzun bir süredir rahatsızlık duyuyordu.

Jamie Spears, Britney'in akıl sağlığı sorunları nedeniyle yıllardır kızının yasal koruyucusu konumundaydı.

13 YILLIK VASİLİKTE SONA DOĞRU

Ancak baba Spears, vasilikten vazgeçmeye hazırlanıyor. Spears, dava dosyasındaki ifadesinde, 13 yıldır hayatını ve parasını kontrol ettiği kızının vasiliğinden ayrılmayı planlandığını söyledi ancak net bir tarih vermedi.

James Spears, devam eden birkaç sorun çözüldükten sonra vasiliği bırakacağını söyledi. Belgede, kızının mali durumunu denetlemeye yardımcı olan rolünden istifa etmesi için bir zaman çizelgesi yer almıyor.

BIRAKMAYA İSTEKLİ AMA...

Dosyada, "Spears görevini layıkıyla yerine getiriyor ve görevden alınmamalı. Zamanı geldiğinde görevi bırakmaya istekli, ancak geçişin düzenli olması ve mahkeme önünde bekleyen meselelerin çözümünü içermesi gerekiyor." denildi.

Söz konusu meseleler arasında, pop şarkıcının finansal durumu var. Ünlü şarkıcının, babasının vasiliğine karşı olduğun biliniyor. 2008'de zihinsel sorunlar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılan Britney Spears, babasına vasilik vermişti.