Britney Spears’ın babası vasilikten çekilmek için başvuruda bulundu

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıllık vasiliğini sona erdirmek için başvuruda bulundu.

Jamie Spears, kızının mali kararları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayan yasal anlaşmayı feshetmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne evrak gönderdi.

Belgelere göre Spears, vasiliğin sona erdirilmesi için kızının psikolojik değerlendirmeden geçmesinin gerekmeyeceğini söyledi.

"İŞLER DEĞİŞTİ"

Mahkeme dosyasında, şu satırlara yer verildi: “Vasilik; Britney Spears’ın büyük bir yaşam krizini atlatmasına, kariyerini iyileştirip ilerletmesine, mali durumunu ve işlerini düzene koymasına yardımcı oldu. Ancak son zamanlarda işler değişti.”

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brenda Penny henüz Jamie Spears’ın başvurusunu onaylamadı. Başvuru Jamie Spears’ın, şarkıcının koruyucusu olarak istifa ettiğini kabul eden belgeleri sunmasından neredeyse bir ay sonra geldi.

KIZININ MAL VARLIĞINA EL KOYDU İDDİASI

Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart, olayların gidişatından memnun olduğunu söyleyerek Jamie Spears ve diğerlerinin son 13 yıldaki davranışlarına ilişkin soruşturmaya devam edeceğini belirtirken, Jamie Spears’ı kızının mal varlığından milyonlarca dolar almakla suçladı.

39 yaşındaki Britney Spears, bu yılın başlarında bir L.A. Yüksek Mahkemesi yargıcına verdiği ifadelerde, babasının vasilikten çıkarılmasını talep etmiş ve bir süredir bu konuda mücadele ediyordu.